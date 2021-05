Arena del Mare aperta solo a pochi eletti

di Monica De Santis

Un cartellone ricco, ricchissimo. Tre mesi di programmazione. Spettacoli, ogni giorno all’Arena del Mare, ai Barbuti e al Teatro Augusteo, più qualche appuntamento nello spazio antistante il Teatro Ghirelli. Questo è quello che la scorsa estate il Comune di Salerno ha offerto alla cittadinanza, mettendo a disposizione di associazioni ed operatori dello spettacolo le tre aree sopra citate a loro disposizione in forma gratuita. A questi appuntamenti si sono poi aggiunti altri spettacoli organizzati in altre strutture come il Teatro Annabella Schiavone o il quadriportico del Duomo, tanto per citarne alcuni. Di questi ultimi qualcuno ha ottenuto un piccolo contributo dal Comune di Salerno, altri invece il solo patrocinio. Ma come abbiamo detto, questo è quello che è successo la scorsa estate. E quest’estate?…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia