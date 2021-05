Arco Catalano tra occupazioni, rifiuti e furti

di Monica De Santis

Bottiglie di vetro, carte, scarti di frutta, buste varie e finanche un motorino. Tutto questo accompagnato da un puzzo insopportabile è custodito all’interno della vecchia tipografia che si trova nel vicolo dell’Arco Catalano. Il vicolo che collega via Mercanti a piazza Sant’Agostino e a via Duomo è diventato il rifugio di un gruppo di clochard che da circa cinque/sei mesi hanno preso possesso della zona. A denunciare la situazioneGianni titolare della pizzeria Stella Maris e Rosaria titolare del ristorante Osteria dei Sapori. Una denuncia che arriva dopo l’ennesimo episodio perpetrato ai loro danni da queste persone… “Ieri sera (lunedì sera, n.d.r.) uno dei ragazzi che lavora da me era andato a consegnare delle pizze a via Mercanti a bordo di una delle biciclette elettriche che utilizziamo per le consegne. Neanche il tempo di lasciare le pizze che la bicicletta, del valore di 1300 euro è stata rubata. Sono sicuro che sono stati loro perchè appena il mio dipendente mi ha avvisato siamo subito corsi a cercarla e guarda caso sentendosi braccati l’hanno abbandonata in via Tasso”.

