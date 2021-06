Arciuolo: “Salerno non può perdere l’occasione offerta da Procida Capitale”

di Monica De Santis

“Tutte le iniziative che possono portare un indotto commerciale vengono sempre accolte da noi della Fenailp favorevolmente”. Così Mario Arciuolo segretario nazionale dell’associazione di categoria intervenendo sull’iniziativa lanciata da Le Cronache di creare un collegamento diretto da Salerno a Procida… “Dobbiamo sfruttare questa occasione per aprire un collegamento con l’isola che ovviamente resti nel tempo. Un collegamento che porti i turisti di Procida, ma anche gli stessi cittadini a visitare Salerno e viceversa. Perchè purtroppo ad oggi per andare a Procida da Salerno si perde una mezza giornata, perchè si deve arrivare prima a Napoli e poi imbarcarsi e di conseguenza in tanti ci rinunciano, così come molte persone che vivono o si trovano in vacanza a Procida, per lo stesso motivo non vengono a Salerno o nelle altre località della nostra fascia costiera che potrebbero essere collegate con l’isola. Sicuramente come Fenailp ci faremo portavoce per cercare di far si che questo collegamento si realzi, perchè porterebbe molti benefici non solo per Salerno città, ma anche per tutta la provincia. Perchè un turista che arriva a Salerno da Procida o prima di andare a Procida può sempre decidere di andare a visitare la costiera amalfitana o quella cilentana”.

