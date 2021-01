Arciuolo: “I saldi devono iniziare subito, è inutile rinviarli ancora”

di Monica De Santis

In modalità online si terrà nella giornata di oggi un’incontro tra i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore commercio e l’assessore al commercio della Regione Campania per discutere dei saldi. Saldi che in Campania doveva iniziare proprio oggi, ma che sono stati rinviati a casa dell’emergenza sanitaria. Da parte della Regione che teme assembramenti non facili da controllare all’interno degli esercizi commerciali, la soluzione migliore sarebbe quella di rinviare la data di inizio saldi al prossimo mese di febbraio, da parte invece delle associazioni di categoria la data dovrebbe essere quella del 7 gennaio.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia