Aprono centri vaccinali nel salernitano

Ancora aperture di centri vaccinali nel salernitano. Questa mattina, alle 14, apre i battenti il Centro Vaccinale Covid- 19 “Città di Agropoli”. La struttura si trova presso la palestra “F. Scarpa”, sede della Croce Rossa – Comitato di Agropoli e Cilento. L’accesso al Centro Vaccinale deve avvenire dal cancello di ingresso del Parco pubblico “L. Bonifacio” in via Taverne. Una volta ricevuta la somministrazione gli utenti dovranno utilizzare l’uscita su via Lombardia. Il parcheggio a servizio della struttura è quello di Piazza Mediterraneo (antistante Cineteatro “E. De Filippo”). Il Centro sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 20; il sabato e la domenica, dalle ore 8.00 alle 14.00. L’organizzazione è a cura dell’Asl Salerno. “Apriamo il Centro Vaccinale in un punto centrale della Città. Un ampio parcheggio, quello di Piazza Mediterraneo che renderà molto agevole e comodo il servizio per l’utenza – ha dichiarato il sindaco Adamo Coppola – Quattro i box che saranno operativi per le vaccinazioni: inizialmente saranno circa 200 le somministrazioni giornaliere, ma contiamo di aumentare tale numero, fermo restando la disponibilità di vaccini. Il vaccino è l’unica speranza che abbiamo per tornare a vivere davvero, ragion per cui questa struttura assume ancora maggiore rilevanza ed importanza per il nostro futuro. Un grazie va all’ASL Salerno, al distretto sanitario 70, alla Croce Rossa, alla Protezione civile e a tutti coloro che hanno collaborato per l’apertura e quelli che permetteranno il suo funzionamento”. Soddisfatta anche l’assessore alla Sanità Rosa Lampasona: “Il Centro Vaccinale di Agropoli si pone l’obiettivo di accelerare le somministrazioni di vaccini in modo da coprire prima possibile la più ampia platea. Quante più persone saranno vaccinate, minore sarà il rischio di contrarre il virus e trasmetterlo”. Intanto, sabato 24 aprile apre anche il centro vaccinale di San Valentino Torio, allocato alla scuola materna di via Russolillo. L’apertura è prevista per le ore 10 e si procederà subito con la somministrazione dei vaccini che avverrà a cura del distretto sanitario 62 dell’Asl di Salerno. Ieri mattina sono terminati i lavori di messa in sicurezza e le pulizie generali. “Voglio ringraziare per questo i gruppi di volontari che si sono resi disponibili per svolgere le funzioni amministrative e quelli che si occuperanno della sicurezza e della gestione flussi all’ interno ed all’ esterno”, ha dichiarato il sindaco. In questa prima fase di avvio il centro resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e poi si verificherà l’avanzamento della campagna vaccinale e le ulteriori relative necessità.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia