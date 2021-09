Apre il centro di formazione per il musical al Teatro Charlot

di Monica De Santis

Si terranno sabato 18 settembre le selezioni per la partecipazione al Centro Internazionale Formazione Musical, come annunciato ieri mattina nel corso della conferenza di presentazione presso il Cinema Teatro Charlot di Pellezzano, del Centro Internazionale Formazione Musical, una vera e propria Accademia a cui tutti gli amanti dell’affascinante disciplina artistica potranno provare ad accedere per realizzare il proprio sogno. Ad illustrare nei dettagli l’attività e la modalità di accesso, il Direttore Artistico Claudio Tortora, il responsabile del Centro Francesco Ruocco, Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, tra i fondatori del Cinema Teatro Charlot e il sindaco di Pellezzano Francesco Morra. E’ stato il responsabile del CIFM che informato anzitutto tutti i presenti che sabato 18 settembre si terranno le prime selezioni per l’accesso ai corsi dell’Accademia, quelli che si svolgeranno tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e che dovranno essere vissuti con rigore e disciplina, così come richiesto proprio dalla West London University che ogni anno, a giugno, manderà il personale docente per far sostenere gli esami ai partecipanti. I corsi dell’accademia sono divisi in quattro importanti blocchi afferenti alle principali categorie artistiche: la danza, con l’etoille del San Carlo Pina Testa, la recitazione con l’attore e regista Antonello Ronga, il canto, con il direttore didattico Francesco Ruocco e l’inglese con Linda Angresano, Naturalmente l’Accademia sarà aperta anche ai corsi per i più piccoli, a partire proprio dalla scuola elementare, con lezioni dedicate e in orari consoni nel pomeriggio. Per i più piccoli, invece, la recitazione sarà curata da Valentina Tortora e il canto da Simona Guida. E’ stato il Direttore Claudio Tortora che ha sottolineato la valenza dei curriculum dei docenti e l’importanza del numero chiuso che può così garantire la giusta attenzione, da parte dei professori, per ogni studente, mentre Gianluca Tortora ha ricordato che questa è sicuramente la punta di diamante tra le varie attività che nel Cinema Teatro Charlot si portano, e si porteranno, avanti: “Siamo tutti molto soddisfatti di come è andata la stagione estiva. Appena aperto la comunità ci ha accolto con grande simpatia ed interesse. A breve cominceremo con la programmazione cinematografica che prevede anche prime nazionali per poi passare, da gennaio in poi, alle varie attività teatrali”. Entusiasta Francesco Morra che, in qualità di sindaco di Pellezzano, plaude al coraggio di questo gruppo di giovani che stanno arricchendo enormemente l’offerta culturale del posto. “Con la cultura si può anche fare impresa – ha stigmatizzato, ma occorre ricordare che la professionalità viene prima di ogni cosa. E questi ragazzi hanno dimostrato di essere dei grandi professionisti che non badano al guadagno facile ma alla serietà delle loro proposte”.

