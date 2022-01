Appuntamenti teatrali al Cammesola, al La Mennola e a San Severnino

di Monica De Santis

“Tesoro, non è come credi” al Cammesola

L’associazione culturale La Zeza presenta il prossimo 9 gennaio al teatro Cammesola lo spettacolo dal titolo “Tesoro non è come credi”. La Commedia racconta la storia di un fotografo in un periodo di insuccessi professionali e sopratutto sentimentali della sua vita. Ingresso gratuito con obblligo di green pass, per prenotazioni da effettuarsi al numero di telefono 334-74.63.756

Al La Mennola “Sesso? Tanto per gradire”

Il teatro La Mennola di Salerno presenta il prossimo 8 gennaio lo spettacolo “Sesso? Tanto per gradire”, celebre spettacolo di Franca Rame, Dario Fo e Jacopo Fo proposto dalla compagnia de “la Piccola Crocchia. Uno spettacolo sull’erotismo che sicuramente sarà molto apprezzato dal pubblico. Per assistere allo spettacolo è obbligatorio il green pass. Info al botteghino

La Stabile di Siano in “Risate in Libertà”

La “La Compagnia Stabile Sianese”, gruppo proveniente da Siano porterà in scena l’8 gennaio al Teatro Comunale di San Severino, “Risate in Libertà”. Lo spettacolo rientra nel cartellone di una rassegna teatrale battezzata “Social Art, arte per il sociale e la socialità” allestito grazie alla sinergia con le compagnie teatrali locali a “Magnifica Gente Do Sud” di Alfonso Ferraioli e Clotilde Grisolia dell’associazione “Crescere insieme oltre il teatro”

