Appassionati di Tango si incontrano in città e danno vita a spettacoli improvvisati

Il tango argentino è il ballo più popolare e famoso nei paesi che si affacciano sul Río de la Plata, Argentina e Uruguay. Nessuno sa chi abbia dato il nome di tango a questo ballo, né si sa esattamente perché si chiami in questo modo, certo è espressione popolare e artistica, che comprende musica, danza, testo e canzone. Un ballo che si è diffuso con il tempo in tutto il mondo, arrivando anche in Italia e anche a Salerno, dove sono sempre di più le scuole di danza dedicate. Un vero e proprio movimento quello che si è creato in città, tanto che in questa calda estate del 2022 alcuni amici appassionati del Tango hanno deciso di incontrarsi, in diversi punti del centro di Salerno e con tanto di stereo per la musica, improvvisare “uno spettacolo”.

E così da Largo Montone a piazza Della Libertà passando anche per il molo Masuccio Salernitano, una quarantina di persone, si è esibito davanti a tutti coloro che si trovavano a passare. Esibizioni improvvisate ma che hanno richiamato la curiosità del passanti, spiega Quirino Tedesco, uno dei promotori di queste serate dedicate al Tango argentino e alle sue contaminazioni come le danze francesi, la pizzica ed altro. Iniziative organizzate casualmente, l’abbiamo detto, amici che hanno voglia di incontrarsi e di passare una serata ballando. Così nascono questi appuntamenti, che si diffondono tra gli appassionati attraverso messaggi whatsapp. Si scegli un giorno, si sceglie un luogo e si invita chi vuole a partecipare. “E ogni volta siamo sempre di più”, racconta ancora Quirino Tedesco. Un modo originale per trascorrere le serate estive… “Ma anche un modo per far conoscere ancor di più il Tango argentino e perchè no avvicinare altre persone alle tante scuole che ci sono a Salerno”. E se il tempo lo consentirà i tangheri salernitani promettono altre incursioni nella city, per la gioia dei tanti curiosi che si fermano ad assistere a questi spettacoli “clandestini”.

