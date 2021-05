Appalti in favore di amici, nei guai anche il salernitano Antonio Masturzo

Turbativa d’asta. È l’accusa con cui è stato arrestato il sindaco di Praia a Mare, importante centro costiero della Calabria tirrenica settentrionale. L’uomo politico, Antonio Praticò, è stato posto ai domiciliari dal Gip di Paola, Rosamaria Mesiti. Misura interdittiva anche per l’ex sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia, imprenditore beneficiario dei vantaggi legati all’assegnazione di lavori pubblici relativi anche all’ammodernamento di edifici scolastici. Lo stesso è toccato a nove tra funzionari pubblici e tecnici. L’indagine ha consentito di verificare l’esistenza di un collaudato sistema adoperato per indirizzare l’assegnazione degli appalti sempre a favore delle medesime imprese, così come gli incarichi professionali relativi alle progettazioni. I provvedimenti cautelari sono stati emessi su richiesta del procuratore di Paola, Pierpaolo Bruni, ed notificati dai finanzieri della tenenza di Scalea e del comando provinciale di Cosenza, diretti dal colonnello Danilo Nastasi. Ai domiciliari: – Antonio Praticò, sindaco di Praia a Mare, sottoposto ad arresti domiciliari; – Giovanni Antonio Argirò, responsabile ufficio tecnico del medesimo comune, assegnato pure lui agli arresti domiciliari; Interdetti dai pubblici uffici: – Rosa Grisolia, responsabile amministrativa del comune di Praia, interdetta dai pubblici uffici per un anno. Stessa misura per gli imprenditori Stefano De Rosa,…

