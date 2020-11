Apologia di Maradona

di Giovanni Falci

Celebrare l’immensità di Diego Armando Maradona calciatore è difficile, se non impossibile, perché è stato così strepitoso che non ci sono parole in grado neanche di avvicinarsi alla sua grandezza in campo. Io invece voglio celebrare Diego Maradona come uomo del Sud; del Sud del mondo. Argentino di nascita e dunque sudamericano, napoletano di elezione, quindi del sud Italia, cubano di adozione, quindi al Sud geografico e ideologico degli Stati Uniti.

