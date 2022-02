Apertura straordinaria del Museo Archeologico di Pontecagnano

Lunedì 14febbraio, in occasione della festività di San Valentino, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano sarà eccezionalmente aperto dalle 9 alle 23 (ultimo ingresso alle 22.30). L’iniziativa è stata messa in atto per consentire agli innamorati dell’arte e dell’archeologia, e non solo, di visitare la collezione degli #Etruschidifrontiera. Nella Biblioteca Comunale “Alfonso Gatto”, ospitata nel Museo Archeologico Nazionale, è inoltre previsto un ricco programma di attività per bambini organizzato dal Comune di Pontecagnano Faiano, sempre molto attento alle iniziative culturali sul territorio. Per l’ingresso al museo, si ricorda che è obbligatorio essere in possesso del green pass rafforzato, che è obbligatorio indossare la mascherina e il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti-Covid – 19.

