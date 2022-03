Aperto ieri nei pressi dell’Augusteo uno sportello per i profughi ucraini

di Monica De Santis

“Il Comune di Salerno ha attivato uno sportello specifico per la comunità Ucraina in fuga dai territori di guerra per orientarli circa tutti i servizi, sociali e sanitari, che la città di Salerno offre per la loro accoglienza”. Ad inaugurarlo il sindaco Vincenzo Napoli, che ieri pomeriggio ha partecipato al taglio del nastro. Lo sportello si trova sotto il porticato del Teatro Augusteo ed è gestito dal personale del Settore Politiche Sociali, coadiuvato dalle traduttrici ucraine messe a disposizione dal consolato ucraino. Ma non è tutto pressolo sportello immigrati Tam Tam, in via Porta Catena 62, si provvederà il disbrigo delle pratiche burocratiche per ottenere il permesso di soggiorno oltre ad attività di orientamento ai servizi socio-assistenziali, supporto legale, psicologico e mediazione culturale. Il servizio è attivo tutti i martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e i giovedì dalle 15 alle 19. Per la consulenza legale: venerdì mattina dalle 9 alle 13. Per l’orientamento al lavoro: giovedì dalle 15 alle 19. Per quanto concerne i servizi di sostegno psicologico, accompagnamento all’inserimento scolastico, accompagnamento ai servizi sanitari ed assistenza e orientamento allo sfruttamento lavorativo, questi sono gestiti “a chiamata” e dunque per appuntamenti specifici. A breve, inoltre, verrà attivata anche un’aula per l’alfabetizzazione della lingua italiana destinata ai bambini ucraini.

