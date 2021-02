“Aperti fino alle 22 si può con le giuste regole”

di Monica De Santis

“Poter tenere aperti i ristoranti la sera, anche se solo fino alle 22 per noi sarebbe una manna dal cielo”. Così Carla D’Acunto, titolare del ristorante Mediterraneo in via M. Testa a Salerno, commenta l’apertura che il comitato tecnico scientifico ha dato nella giornata di ieri in merito alla possibilità che ristoranti, pub e pizzerie possano riaprire le porte dei loro locali ai clienti anche nelle ore serali ma solo fino alle 22. “Quello che mi auguro è che le considerazioni fatte dal Cts ora vengano valutate anche dal Governo e che i locali che si trovano in quelle regioni che sono zona gialla possano realmente riaprire, anche se per poco, nelle ore serali. Credo che non si debba aver paura di assembramenti, perchè se si creano delle regole e tutti le rispettano il problema non esiste.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

