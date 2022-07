Anziane aggredite in casa, una è morta l’altra ferita

Una telefonata alla polizia da parte di una donna che si diceva preoccupata perchè non riusciva a contattare le anziane zie, una del 35 e l’altra del 31. ha portato alla luce un omicidio avvenuto in via San Leonardo. Sono le 7,30 di questa mattina, quando gli agenti della Polizia, si sono recati, dopo aver raccolto la denuncia telefonica della donna, presso l’abitazione delle due anziane signore. Qui la tragica scoperta. L’appartamento era completamente a soqquadro e ovunque sono state rinvenute tracce ematiche. Una delle due donne, quella più anziana, è stata ritrovata priva di vita, mentre l’altra gravemente ferita è stata trasportata presso l’ospedale Ruggi D’Aragona. Gli agenti della polizia hanno iniziato i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica. Al momento l’ipotesi più accreditata è un tentativo di rapina fino nel sangue.

