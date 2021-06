Antonio Visconti incassa il sostegno di 4 candidati al consiglio comunale

Cresce ancora il consenso attorno ad Antonio Visconti, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra che scende in campo – alle prossime elezioni comunali – per sfidare il primo cittadino uscente Cecilia Francese e gli altri candidati in corsa per la fascia tricolore. A sostenere il presidente dell’Asi quattro aspiranti consiglieri. La decisione, maturata nelle settimane scorse, si è concretizzata sabato 6 giugno. La collocazione degli aspiranti a un posto nel civico consesso non è stata ancora definita, ma con ogni probabilità entreranno a far parte di una delle liste civiche che sosterranno Visconti a settembre. Azzurra Immediata e Gaetano Marino faranno coppia alle prossime elezioni. La prima, laureata alla Luiss di Roma, classe 1979, e avvocatessa specializzata in diritto Penale. Non ha avuto pregresse esperienze politiche. Il secondo, invece, classe 1957, ex funzionario del Comune di Battipaglia oggi in pensione. Ha ricoperto ruoli apicali nell’ambito della macchina amministrativa nei settori Demografica e Statistica. Fino ad oggi non ha avuto nessuna esperienza politica. «Condividiamo il progetto politico di Antonio Visconti, un programma ambizioso che punta sulle professionalità, espressioni della nostra terra, per superare il medioevo politico ed amministrativo nel quale la nostra città attualmente si trova. Antonio Visconti sposa un’idea, che è la nostra idea, di città giovane, diversa, fruibile, e di un’amministrazione in grado d’interpretare i bisogni primari della gente e capace di restituire alla nostra Battipaglia il ruolo da protagonista che merita» hanno dichiarato congiuntamente i due. A completare il quadro Giancarlo Bellucci, infermiere dell’ospedale di Battipaglia, e Violante Tamburo, da sempre in prima linea nel mondo dell’associazionismo e dell’assistenza alle persone anziane e disabili, che nelle ultime ore hanno confermato di candidarsi nelle liste civiche in sostegno ad Antonio Visconti. Intanto, domani alle 10.30, presso la Sala Conferenze del Comune di Battipaglia, si terrà la conferenza stampa dell’associazione “Cittade” per ufficializzare il proprio appoggio al candidato a sindaco Antonio Visconti, illustrando le motivazioni di tale scelta e le condizioni alla quale è subordinata. Interverranno: Stefania Apostolico (presidente) e Carlo Palumbo (componente direttivo). Chiuderà la sessione il candidato a sindaco Antonio Visconti. Intanto, proprio il presidente dell’Asi ha annunciato che, nel suo programma elettorale, è prevista la realizzazione di circa 100 posti auto, “aree verdi, spazi curati dedicati a grandi e piccini in cui socializzare e divertirsi, un luogo in cui sentirsi parte di una comunità”, come annunciato proprio recentemente. “Una visione chiara di quella che deve essere Battipaglia è la priorità, il benessere si deve fondare su un progetto su misura, che può e deve diventare concreto”, ha dichiarato il candidato sindaco del centrosinistra. Tra le altre opere inserite nel programma elettorale anche la realizzazione di una pista ciclabile, lungo il Fiume Tusciano, che collega il centro cittadino con la fascia costiera: “Un’opera semplice per la quale investiremo le nostre energie: per il recupero di un’area oggi degradata e per dare alla nostra città una nuova arteria verde, dove fare sport e trascorrere il proprio tempo libero immersi nella natura”, ha spiegato Visconti, presentando l’opera.

