Antonio Ventre: “Sono più di dieci anni che chiediamo al Comune di consentire il parcheggio in piazza Sant’Agostino”

“Il problema c’è per tutti, non è solo la chiusura di Geox che deve far accendere i riflettori sul nostro settore, ma piuttosto la chiusura anche di negozi storici”. Antonio Ventre, titolare dell’omonima attività commerciale in via Duomo, presidente proprio di un associazione dell’Associazione dei commercianti Dei Mercanti, traccia un quadro della situazione che va oltre la chiusura dell’attività commerciale di Corso Vittorio Emanuele… “La vera problematica è legata ai parcheggi. E’ vero adesso abbiamo il parcheggio di Piazza Della Libertà, ma abbiamo dovuto aspettare anni per averlo. E nonostante questo ora sia aperto, molte persone non lo sanno, manca la promozione e manca anche una cartellonistica che indica come raggiungerlo. Spesso ci ritroviamo con clienti che ci chiamano e ci dicono, che dopo aver girato alla ricerca di un posto per più di mezz’ora preferiscono andare via, e allora dobbiamo dirgli ma guardate che c’è il nuovo parcheggio, andate li. Ecco l’amministrazione comunale dovrebbe lavorare in questo senso, nella promozione pubblicitaria e nella cartellonistica per quanto concerne il nuovo spazio sosta per le macchine”. Dunque la questione parcheggi resta il tallone d’Achille per i commercianti del centro città… “Negli ultimi dieci anni tutta la zona che va dalla stazione ed arriva fino al Teatro Verdi è stata stretta nella morsa del traffico e della mancanza dei posti auto e questo ovviamente ha causato perdite che sono andate poi crescendo nel tempo. Ora noi ci auguriamo che con questa nuova area parcheggio ci sia una ripartenza anche per il nostro settore. Purtroppo ci si dimentica troppo spesso che Salerno ha sempre vissuto grazie ai clienti provenienti dalla provincia. Ora se a questi non vengono offerti dei servizi eccellenti ovviamente non vengono più in città. Soprattutto perchè, e non bisogna dimenticarlo, ormai in molti comuni della provincia ci sono tantissime attività commerciali e ci sono anche diversi centri commerciali. Anche questi hanno tolto clienti alla città. Ecco perché bisogna puntare tutto sui servizi. Se questi sono eccellenti allora una persona, una famiglia è sicuramente più invogliata a venire al centro, anche solo per una passeggiata. Quello che noi ora ci auguriamo è che i lavori a piazza Cavour possano procedere in maniera più spedita. Magari con l’apertura anche di quest’altra area parcheggio, si potrebbe risolvere la questione sosta in città”. Ventre però non nega che la situazione che si vive a Salerno non è unica… “Il momento storico che sta vivendo il commercio è uguale a Salerno, come nel resto d’Italia, basta guardare città come Roma, che ha un bacino d’utenza di molto superiore al nostro ed anche lì molte attività hanno chiuso”. E se da un lato Ventre spera che il Comune decida di installare una cartellonistica che indichi dove si trova il parcheggio di Piazza Della Libertà e che i lavori a piazza Cavour vengano completati presto, resta comunque una domanda: Piazza Sant’Agostino? “Sono più di 10 anni che chiediamo di riattivare il parcheggio a piazza Sant’agostino. Avevamo anche fatto una proposta al Comune, mettete la tariffa a 3 euro, la paghiamo noi commercianti ai clienti, ma date la possibilità alle persone di poter parcheggiare in centro. Di poter sfruttare una piazza che comunque ogni giorno ospita macchine in maniera abusiva o con permessi che non si sa da dove escono”.

