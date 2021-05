Antonio Sbarra conquista il primo posto a Ottaviano

Antonio Sbarra giovane pizzaiolo nocerino della pizzeria di Casolla N ‘do Sbarr conquista il primo posto alla Categoria Pizza classica al campionato italiano pizza in tour che si è svolto a Ottaviano alla Baida del Re Resort , preparando una pizza con patate e lardo saltate in padella con Lardo e Basilico e infine condita con scaglie di grana. La mia vittoria in primis la dedico alla mia famiglia conclude Sbarra e poi a tutti coloro che soffrono in questo periodo negativo. Il mio prossimo obbiettivo è partecipare al campionato mondiale Parma 2022.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia