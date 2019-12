Antonio Preziosi e il Papa del sorriso

Si terrà il 13 dicembre, alle ore 17.00 a Salerno, presso la Parrocchia Maria Sant.ma Immacolata, la presentazione del volume “Indimenticabile. I 33 giorni di Papa Luciani”.

Autore del volume edito da Cantagalli Rai Libri e prefatto dal Segretario di Stato Mons. Pietro Parolin, Antonio Preziosi, giornalista parlamentare e vaticanista, già Direttore di Radio Uno, Consulente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni sociali (nominato da Papa Benedetto XVI) e dal 2019, Direttore di Rai Parlamento, ritorna venerdì , dopo un anno a Salerno, alle ore 17.00 a Salerno, presso la Parrocchia Maria Sant.ma Immacolata, la presentazione del volume “Indimenticabile. I 33 giorni di Papa Luciani”. L’incontro, patrocinato dal gruppo Fuci “San Gregorio VII” di Salerno e da Artea Edizioni, avviene esattamente un anno dopo la presentazione di un altro importante libro sulla storia del Papa di 33 giorni scritto dalla vaticanista di “Avvenire” Stefania Falasca dal titolo “Papa Luciani. Cronaca di una morte” (Piemme, 2017) organizzato dall’Azione Cattolica diocesana di Salerno. Alla presentazione del libro di Antonio Preziosi, dopo i saluti istituzionali di Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno e del Dirigente scolastico del Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Salerno prof.ssa Carmela Santarcangelo, interverranno il giornalista de “Il Mattino” Antonio Corbisiero ed il giornalista di “Telediocesi” Paolo Romano, moderati dal Presidente della Fuci Stefano Pignataro. “A quarant’anni dall’elezione e dalla morte avvenuta dopo appena 33 giorni, con chiarezza e rigore giornalistico, Antonio Preziosi ricostruisce la portata innovativa del breve pontificato di Albino Luciani, salito al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo I. Si racconteranno i gesti, i discorsi, le premonizioni, i segni che annunciarono e poi costituirono un pontificato destinato ad aprire una fase nuova nella vita della Chiesa, i cui semi germoglieranno con san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e papa Francesco. L’autore non manca di affrontare con schiettezza anche il tema del cosiddetto “mistero della morte”, cercando di offrire un contributo originale e senza tesi precostituite alla realtà storica dei fatti. Giovanni Paolo I morì di morte improvvisa, espressione con la quale in medicina legale si intende sempre la “morte naturale”. Lo scrive con inequivocabile chiarezza il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Nei dieci capitoli del volume, l’Autore ricostruisce con semplicità e rigore giornalistico la portata innovativa del pontificato di Albino Luciani, salito al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo I. Si raccontano i gesti, i discorsi, le premonizioni, i segni che annunciarono e poi costituirono un pontificato destinato – pur nella incredibile brevità dei suoi 33 giorni – ad aprire una fase nuova nella vita della Chiesa, i cui semi germoglieranno con San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e soprattutto con papa Francesco. Il Papa che introdusse per primo il doppio nome, che rinunciò al plurale maiestatico, che fece della “umiltà” la cifra più significativa del suo agire, che colpì gli uomini e le donne di tutto il mondo con il suo straordinario sorriso, viene raccontato con chiarezza e completezza, rivelando anche aspetti talora inediti o poco conosciuti dei 33 giorni di un pontificato che viene ricordato da tutti e che venne vissuto da Albino Luciani con straordinaria intensità in tutto il mondo: “Non buttò via nemmeno un minuto – scrive Antonio Preziosi – e questo rende il suo pontificato ancorchè breve, veramente indimenticabile”. Viene naturalmente ricostruita anche la vicenda della morte di Luciani, alla luce della ricerca storico-critica condotta nell’arco di dieci anni dalla causa di canonizzazione i cui esiti sono stati pubblicati dalla vicepostulatrice Stefania Falasca. “Il giallo non c’è, non c’è mai stato e non ha ragione di esistere” dice il cardinal Angelo Becciu, prefetto per la congregazione per la causa dei santi, nell’intervista di Preziosi che – insieme alla prefazione del cardinal Parolin – arricchisce il libro. Nel novembre del 2017 papa Francesco ha autorizzato il decreto sulle virtù eroiche di Giovanni Paolo I: un passaggio importantissimo nel cammino verso la beatificazione di Albino Luciani. (o.c.)

