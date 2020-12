Antonio Ilardi crea su Facebook il gruppo Genitori Salerno Sì Dad

di Monica De Santis

Nasce su Facebook il gruppo il gruppo “Genitori Salerno Si Dad” un gruppo che nasce dalla preoccupazione di tanti genitori per la ripresa della scuola in presenza. “Tutti siamo consapevoli del valore della didattica in presenza in tempi ordinari. In tempi di Covid, tuttavia, la garanzia per la salute e la stessa continuità delle attività scolastiche possono essere assicurate solo dalla permanenza della modalità della didattica a distanza”… si legge nella presentazione della pagina. Il gruppo è nato da un’idea di Antonio Ilardi… “Lo scorso 20 dicembre, dopo aver letto alcuni articoli in cui si parlava del ritorno a scuola il 7 gennaio e delle continue richieste da parte dei genitori di riaprire gli istituti scolastici, ho pensato che non tutti i genitori la potessero pensare così. E mi sono detto che era giusto creare un gruppo per dar voce anche a chi non vuole le scuole aperte”.

