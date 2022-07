Antonio Ferraioli: “Far rimanere il Paese senza Governo è una scelta folle e scellerata”

di Monica De Santis

Quelle che sono appena trascorse sono state delle settimane, per non dire dei mesi importanti per la ripartenza dell’indotto turistico. L’economia, anche sul territorio salernitano, sembra essere finalmente ripartita. A fare un punto, con non poca preoccupazione per le recenti problematiche di Governo, è Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno che, come detto, conferma la ripartenza economica, ma… “Quello che è estremamente preoccupante, la situazione attuale che si è esagerata. Indubbiamente questa crisi politica è estremamente preoccupante”. Il presidente Ferraioli non nasconde che vista la situazione che si sta vivendo anche a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina, l’Italia non aveva di certo bisogno di una crisi di Governo, che purtroppo potrebbe arrecare non poche problematiche soprattutto in campo economico, in un periodo in cui tutti stanno cercando di ripartire e di recuperare quanto perso durante la pandemia… “Diciamo che viviamo un momento particolare con il costo dell’energia, le materie prime, lo scenario inflattivo che continua ad essere estremamente importante. Quindi in questo momento fa rimanere il Paese senza una guida politica credo sia una scelta assolutamente folle e scellerata”. Scelta dunque sbagliata secondo il presidente di Confindustria Salerno che punta il dito contro chi ha messo in atto questa crisi di Governo… “Purtroppo chi ha provocato questa crisi non si rende conto di quelle che possono essere le ripercussioni su tutto il Paese. L’Italia ha bisogno di essere governata, ci sono provvedimenti importanti, c’è la gestione del Pnrr, il discorso dell’energia e la guerra ancora in corso tra Russia e Ucraina”. Per Ferraioli l’invasione della Russia verso l’Ucraina, che non accenna a finire, potrebbe essere un problema anche per un possibile anticipo delle elezioni… “Con un conflitto in corso è veramente impossibile pensare che il Paese possa affrontare una campagna elettorale e rimanere bloccato per mesi di fronte alla gravità dei problemi da affrontare, sia in casa nostra e sia per quanto riguarda quello che sta succedendo in Europa”. Guardando alla provincia di Salerno, Antonio Ferraioli traccia un punto sulla situazione economica e di ripartenza che stanno vivendo le imprese locali… “La provincia di Salerno credo che abbia reagito molto bene sia in termini di flussi turistici che sicuramente quest’anno hanno ripreso ed anche con buoni numeri, forse uguali se non in alcuni casi superiori a quelli del 2019. Nonostante poi il Covid si faccia sentire di nuovo in maniera importante. Anche le imprese hanno retto, nonostante lo scenario intrattivo hanno tenuto come esportazione, anche i movimenti di porti di Napoli e di Salerno sono stati importanti, quindi c’è stata sicuramente una buona reazione. Però ritengo che sè questa situazione politica nazionale non venga governata in maniera opportuna e rapidamente possiamo di nuovo fare passi indietro e purtroppo rischiamo di scivolare nella recessione”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia