Antonio Gentile: “Nessuna polemica per la Bandiera Blu. I dati dell’Arpac ci danno ragione”

di Monica De Santis

“Sapri 15 agosto 1943 – 15 settembre 1943. 83 civili e 58 militari morti. Per non dimenticare”. Alla presenza del sindaco Antonio Gentile, del comandante della polizia municipale e dei rappresentanti della Capitaneria, e del parroco, si è tenuta ieri mattina alle 9,30 la deposizione della corona d’allora in ricordo dei sapresi morti durante la seconda guerra mondiale. A margine della cerimonia il primo cittadino ha tracciato un primo bilancio dell’estate 2022, che quest’anno a Sapri sta facendo registrare numeri altissimi, in termini di presenze, nonostante la mancata assegnazione della “Bandiera Blu”… “Nessuna polemica sulla non assegnazione alla città di Sapri della Bandiera Blu, credo che basti guardare i dati ufficiali dell’Arpac, per capire che il nostro mare è eccellente. Tutti i campionamenti hanno dato esiti ottimi ed anche quelli fatti durante questa prima parte dell’estate dimostrano che la qualità del nostro mare è eccellente”. Gentile, poi orgogliosamente parla dell’alto numero di turisti che ha scelto Sapri per le proprie vacanze… “E’ tutto pieno, stanno andando bene anche i servizi di trasporto per le isole messi in atto dalla Regione Campania, ed anche gli eventi che stiamo portando avanti. Siamo nel pieno e ovviamente ci auguriamo che questi numeri siano così alti fino al termine della stagione. Avremo grandi manifestazioni nei prossimi giorni che richiameranno tante persone. In particolare la nostra manifestazione di punta, ovvero lo Sbarco di Pisacane ed il Premio Internazionale Pisacane. Dunque tanti eventi in programma fino alla fine di agosto, ma noi ci auguriamo di poter continuare anche per il mese di settembre con altri eventi e ancora tante presenze sul nostro territorio”. E proprio in occasione della rievocazione storica dello sbarco di Carlo Pisacane, tra le novità di questa edizione Antonio Gentile conferma che sarà lui a vestire i panni del rivoluzionario e patriota italiano… “Quest’anno tocca a me essere Carlo Pisacane, era una promessa fatta alla nostra Pro Loco Città di Sapri. Sarà un grande onore indossare i panni di Pisacane e rappresentare il corteo storico per le vie della nostra città”. Insomma Sapri, una città che è ritornata a vivere dopo i due anni di pandemia… “La pandemia non è finita ancora, sicuramente stiamo tornando alla vita di sempre, ma con il rispetto delle regole che sono ancora in vigore. Continuiamo a farle rispettare e mantenere per quanto possibile, secondo le disposizioni vigenti, i controlli del territorio. Non abbiamo eccezionali numeri di positivi. Siamo molto al di sotto della media nazionale e territoriale, questo significa che le misure prese stanno andando bene. Stiamo comunque portando avanti insieme all’Asl le vaccinazioni di quarta dose. Insomma continuano le attività di prevenzione contro il Covid, questo per poter continuare a vivere in serenità”.

