Antonio Galletti: “Ci fidiamo di De Luca, meglio rinviare la festa che rischiare di ammalarsi”

Era in programma per giovedì 23 dicembre la festa di metà anno scolastico organizzata al “B-Side” di Salerno, dagli studenti del Liceo Torquato Tasso di Salerno. Era in programma, appunto, perchè dopo l’ordinanza firmata nel tardo pomeriggio di ieri dal Governatore Vincenzo De Luca, purtroppo è stata rinviata a data da decidere… “Rispetteremo l’ordinanza rinviando la nostra festa a tempi migliori – spiega Antonio Galletti, studente della 5° H del Liceo Tasso, che ieri, neanche a farlo apposta ha anche compiuto 18 anni, e che è tra gli organizzatori della festa studentesca – Se il Governatore ha preso questa decisione è perchè forse i casi in Campania di Covid, stanno realmente aumentando e quindi bisogno trovare delle soluzioni per frenare la risalita della curva del contagio”. L’ordinanza lascia un po’ amaro in bocca agli organizzatori, che comunque però, da adolescenti maturi e responsabili non criticano la decisione… “Evidentemente questa è la decisione giusta in questo momento -prosegue Antonio – bisogna rispettare le decisione che prendono chi ci governa, loro sanno realmente come sta la situazione dei contagi e di conseguenza sanno come agire per evitare un altro lockdown. Ci dispiace, ovviamente non poter festeggiare, ma al tempo stesso meglio non festeggiare se si corre il rischio di ammalarsi o addirittura di rischiare qualcosa di molto peggio”. Per la festa del Liceo Torquato Tasso, era comunque tutto già organizzato… “Avevamo versato, come si fa in queste circostanze, un anticipo ai proprietari dei locali, ed avevamo anche venduto i biglietti d’ingresso alla serata. Oltre 400 persone erano previste. Ovviamente tutte con il super green pass, come prevede la legge e avevamo anche avvisato che era obbligatorio l’uso della mascherina. Ora valuteremo un po’ la situazione. Parlerò con gli altri organizzatori e le scelte che possiamo fare sono due. O rinviamo ad un’altra data, oppure annulliamo tutto e restituiamo i soldi ai nostri compagni. Diciamo che tutto dipende da come si evolve la situazione. Perchè per il momento questo tipo di feste sono sospese solo per un breve periodo, quindi possiamo anche ipotizzare un rinvio fino allo scadere dell’ordinanza. Se poi il Governatore dovesse disporre un prolungamento del divieto allora annulliamo tutto. Diciamo che la situazione è in continua evoluzione anche per noi”. Dunque annullata la festa degli studenti del Tasso, e quelle di compleanno e di laurea già programmate? Sulle chat dei giovani salernitani, da ieri pomeriggio giravano non pochi messaggi di rabbia da una parte e delusione dall’altra, per il dover essere costretti ad annullare o rinviare il tutto. Delusione manifestata anche dai titolari dei locali che ancora una volta si vedono sfumare incassi che per loro erano già certi.

