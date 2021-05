Antonia Di Guida tra i finalisti di Miss Europa

L’Isola Verde di Ischia degna cornice della XXI edizione di Miss e Mister Europa. La manifestazione che ha dato lustro e importanza a numerosi partecipanti delle passate edizioni si è svolta presso l’accogliente e disponibile Hotel Sorriso Terme Resort. Le precedenti edizioni tenutesi in varie località turisti, hanno premiato in passato talenti come: Fabio Rondinelli, Jurgita Aglinskaite, Talia Ferralis, Mila Suarez e punta di diamante Mitu Viorel premiatissimo sul red carpet a Cannes con il film: Infernet con Richy Tognazzi, Roberto Farnesi e Alessandro Edson vincitore si Tu si que Vales. Miss e Mister Europa sottotitolo il concorso per una professione si differenzia per qualità e intenti soffermandosi e richiamando l’attenzione per vari aspetti sociali per l’occasione rappresentati da Angelo Rallo (manager e paladino di varie campagne di sensibilizzazione a riguardo animali, guida pericolosa e No violenza contro le donne. Vari i titoli che sono stati assegnati: Miss e Mister Europa Italia 2020 Antonia di Guida di Nocera Inferiore studentessa di 17 anni. Miss Europa Gold Italia 2020 Aurora Marchetti di Roma studentessa 17 anni studia Accademia artistica. Premio Fashion a Teresa De Rosa, Premio Beauty Giulia Moscatiello, Premio In the World Maria Veneruso. Mister Europa italia 2020 Carmine Di Giuseppe, In the World Homar Iafisco, Gold Italia 2020 Antonio Pio Iavarone. Il titolo Overissima 2020 (sosia di Marylin Monroe) è andato a Lucia Di Bello di Pescara mentre Overissima Simpatia 2020 Piera Longo di Palermo. Numerosi gli intermezzi di spettacolo con i cantanti Gabryella Suriani, Maria Ossini, Gianmarco Russo, Antonio Simone, Marco Ferrante sosia Javier Bardem (marito di Penelope Cruz), la sosia di Amber Rose Concetta Pagliarella, Pasquale Dragone apprezzato per la sua piece teatrale. Parecchi gli ospiti e giurati capitanati dai due Presidenti fra i quali Carlo Micolano regista Fotoromanzi Grand Hotel ,l’attore Saverio Vallone ed inoltre l’attore Franco Di Maio, il produttore discografico Massimo Curzio, il manager Angelo Rallo Gabryella Suriani, Francesco Pezzullo presidente Confesercenti di Ischia, Sara Rapagiolo Videomaker e audiovisivi, Luigi Buccini responsabile centro Sud e il patron Attilio Mazzoli. Ha condotto l’intero evento Pino Guerrera show man imitatore e nonché sosia ufficiale di Gigi Marzullo molto apprezzato nelle imitazioni del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Una manifestazione complessa portata in porto con impegno (visto il particolare momento), interessante e che alla fine tutti i partecipanti ricorderanno con intenso piacere e soddisfazione. Un evento che vuole essere di buon auspicio per dare un nuovo inizio con un augurio di rinascita e ripartenza per tutto il turismo. Ischia è rimasta nei cuori di tutti quanti.

