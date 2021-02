Annunziata nominato presidente dell’autorità portuale Mar Tirreno

di Erika Noschese

Andrea Annunziata è il nuovo presidente dell’autorità portuale di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. La nomina è stata notificata ieri mattina all’ex sottosegretario ai trasporti che ritorna alla guida dell’Adsp, dopo la parentesi siciliana dove ancora occupa la poltrona di presidente all’autorità di sistema della Sicilia Orientale che sta già pensando a riprendere il lavoro dove lo aveva lasciato, quando, prima della riforma dei Porti, dirigeva l’autorità portuale di Salerno. “Ora avanti con le Zes (le zone economiche speciali ndr) – suo cavallo di battaglia fin quando ha lasciata la sede salernitana – e con tutti i progetti lasciati in sospeso ed ovviamente con le nuove prospettive per progetti più ampi volti a scrivere una nuova pagina per i porti di Napoli, Salerno e Castellammare”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia