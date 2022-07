Annunziata: “Il mare è un bene di tutti e deve essere un vantaggio per tutti”

di Monica De Santis

Una serata, quella tenutasi sabato all’Arena del Mare per parlare degli sviluppi dei porti, delle opportunità importanti per il rilancio di queste strutture. Si è svolta dunque affrontando questi temi la XX edizione del “Sea Sun Festa del Mare”, organizzata dall’Autorità Portuale. “Come da tradizione l’Arena del Mare viene inaugurata dal Sea San ed è una struttura importante per Salerno e non solo per Salerno, perchè ospita per dieci giorni spettacoli prestigiosi. – ha detto il presidente Andrea Annunziata – Qualche amico da fuori nella regione mi chiede quando ci sono gli eventi dell’Arena c’è ormai sono diventati una tradizione. A parte la prima serata che d’inaugurazione e quindi anche di dibattiti. E’ l’opportunità che abbiamo per dare un po di risultati di un anno di lavoro, per vedere insieme, confrontandoci, qual è il migliore futuro. Noi stiamo lavorando tantissimo in un momento difficile, però dico con grandi speranze. È un anno importante che abbiamo concluso con investimenti importantissimi. Circa mezzo miliardo di euro per tutta la portualità campana, in un momento di grande fiducia perché abbiamo in un anno recuperato quanto si era perso durante i due anni della pandemia e siamo a cifre superiori al pre pandemia. Quindi questo è un dato importantissimo. – prosegue ancora il presidente Annunziata – E questo dato ci proietta verso un prossimo futuro, che è quello degli investimenti di realizzazione di infrastrutture che renderanno il porto di Salerno e gli altri porti modernissimi, con grande attenzione per la sicurezza e per l’ambiente, pensando a quanti lavorano sul mare. Per quanti usufruiscono di questa grande ricchezza che è un bene di tutti”. Il presidente Annunziata quindi ribadisce con forza la necessità che si lavori tutti sulla stessa direzione per sfruttare al meglio ciò che il mare offre… “Proprio perché è un bene di tutti deve dare vantaggi a tutti e non solo a pochi. E parlo dal pescatore, al diportista, a chi fa il semplice bagno, a chi fa container e a chi fa crociere. Se tutti insieme andiamo avanti senza grandi egoismi, perché l’egoismo non lo toglieremo dalla testa degli uomini, dico se si va avanti senza grandi egoismi, allora si è sulla giusta strada. In caso contrario si interviene noi e regoliamo noi il mercato, come è giusto che si debba fare”. Infine Andrea Annunziata racconta il suo sogno, o meglio il suo più grande desiderio… “Voglio trasmettere un messaggio di speranza vero, in un momento difficilissimo e credo che nel breve medio termine, mettendo poi a punto queste strategie di crescita infrastrutturale con tutto quanto può arrivare fra poco.E parliamo delle zone economiche speciali, tema del Sea Sun, Porto Franco, perché no, anche in una regione come la nostra. E allora vuol dire che vorrei esserci anche da pensionato, quando non vedrò più neanche un giovane senza lavoro. Noi ce la mettiamo tutta per quanto riguarda il nostro settore, speriamo che sia un momento di confronto e anche di possibilità concreta di realizzazione di questi sogni che per adesso sono sogni, ma neanche tanto. Sono delle realtà che possono essere realizzate per davvero”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia