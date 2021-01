Anno giudiziario:avvocati Salerno, non lasciamo vecchio palazzo

“Noi non lasceremo mai i vecchi spazi nel vecchio palazzo di giustizia”. Lo sottolinea, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto di Salerno, il presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo di provincia campano, Silverio Sica, sottolineando di volerlo dire “pubblicamente a tutti gli avvocati, all’intera citta’, ai magistrati che ci ascoltano, ma anche alla politica, agli speculatori, ai gruppi di potere”. “Li’ c’e’ la nostra storia, la storia di un foro che e’ libero, che e’ forte e lo ha dimostrato anche nelle epoche piu’ buie della nostra storia. Sono sicuro che ogni centimetro quadrato di quegli spazi che gli avvocati hanno calpestato per ottant’anni ci verra’ restituito e lo occuperemo degnamente in memoria della nostra storia”, spiega. La questione riguarda gli spazi del palazzo di giustizia di corso Garibaldi a Salerno che, ormai a trasloco ultimato verso la nuova cittadella giudiziaria, e’ rimasto pressoche’ vuoto. In citta’, nelle ultime settimane, si e’ aperto un ampio dibattito, tra mondo politico, associativo e sindacale, su quale debba essere la sua destinazione.

