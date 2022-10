Annamaria Leone nominata delegata ai Rapporti Scolastici

di Luca Capacchione

La Sindaca Cecilia Francese, nell’ambito delle sue prerogative, dello Statuto Comunale e seguendo le linee programmatiche di mandato, ha nominato la dottoressa Annamaria Leone, che interpellata ha accettato, incaricata a fornire il supporto politico alla Sindaca ed alla Giunta per lo studio, l’analisi e la formulazione di indirizzi tesi al conseguimento degli obiettivi di cui all’attività di supporto nei rapporti con le Istituzione Scolastiche collaborando con gli organi esecutivi a titolo totalmente gratuito e con spirito di liberalità. La nomina trova la propria traduzione normativa, a livello di ente, nell’art. 7 dello Statuto Comunale, rubricato “Valori fondamentali”, il quale testualmente recita: “Il Comune di Battipaglia riconosce il diritto di ogni membro della comunità a concorrere, in forma singola o associata, all’indirizzo ed al controllo dell’attività del Comune” e, a livello di Carta Costituzionale, nell’art. 118 Cost. il quale valorizza e sussume tra i principi cardine dell’azione amministrativa quello della sussidiarietà non solo tra enti, ma soprattutto tra cittadini ed istituzioni, nell’ottica della massima partecipazione attiva e della collaborazione strutturata che favorisca l’apprestamento e la fruizione di servizi sempre più rispondenti alle molteplici esigenze della cittadinanza. “L’obiettivo che si intende perseguire con l’utilizzazione dello strumento di cui al presente atto si pone in linea con i contenuti della “policy community” già implementata in molta parte d’Europa e d’Italia per conseguire risultati di sostanziale avvicinamento tra cittadini ed istituzioni e garantire risposte maggiormente efficaci in quanto basate su analisi che partono dal basso e che vengono costruite con il protagonismo effettivo della comunità”, si legge nell’atto di nomina firmato nella giornata di ieri dalla Prima Cittadina Cecilia Francese, dove si spiega che “Premesso che nello Statuto Comunale e nelle Linee programmatiche di mandato, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 15/11/2021, è assunto come fondamentale e strategico valore quello della massima partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita politico amministrativa del Comune” Annamaria Leone, già dirigente scolastico dell’Istituto “Salvemini” di Battipaglia, eserciterà le sue funzioni senza che queste si sovrappongono alle prerogative che la Legge conferisce alla Sindaca ed agli assessori, ma al contrario si servirà del loro supporto traducendo il suo impegno in proposte. La nomina della Leone sarà comunicata agli Assessori, ai Dirigenti dell’ente e al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

