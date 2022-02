Annalaura Giannantonio: “Se la Provincia da l’ok, nessun problema ad aprire le palestre agli esterni”

di Monica De Santis

Dopo l’appello lanciato da Antonio Adinolfi, consigliere della federazione italiana Pallavolo, di far riaprire le palestre degli istituti scolastici alle società ed associazioni sportive, rimaste bloccate, di fatto, da due anni, ovvero dall’inizio della pandemia, abbiamo chiesto ad una dirigente scolastica, nello specifico alla preside del liceo Da Procida, Annalaura Giannantonio, se questa ipotesi potesse essere fattibile oppure no. Premesso che la concessione per l’uso pomeridiano delle palestre presenti nelle scuole salernitane è di competenza dell’Ente Provincia per le scuole superiori e del Comune di Salerno per le scuole elementari e medie. Resta da capire come mai ad oggi queste non sono state ridate in concessioni a quelle società che ne hanno sempre fatto richiesta. “Dall’inizio della pandemia, con la chiusura delle scuole, automaticamente, si è avuta anche la chiusura delle palestre – spiega la preside Giannantonio – Anche se in alcuni casi queste sono state utilizzate negli orari pomeridiani da quelle società che svolgono competizioni a livello agonistico. Con la ripresa dell’anno scolastico, quindi parliamo di fine settembre 2021, molti istituti, compreso quello da me diretto, con decisione unanime del consiglio d’istituto, ha pensato di non concedere l’uso delle palestre per garantire una maggiore sicurezza agli studenti. Perché, dobbiamo dirlo, far usare le palestre a terzi, significa anche una sanificazione continuativa degli spazi che non poteva essere garantita. Ora va detto, che quello che, parlo per il mio istituto, abbiamo deliberato nel corso del consiglio d’istituto, è stato posto all’attenzione dell’Ente Provincia, che di fatto è la proprietaria delle mura dell’istituto e che quindi decide a chi, come e quando affidare l’utilizzo degli spazi. Ora, credo che l’Ente Provincia, si sia adeguato alla situazione sanitaria che stiamo vivendo, e che abbia accolto le perplessità di noi dirigenti, dei docenti e dei genitori – prosegue ancora la Giannantonio – stabilendo la non concessione degli spazi. Ma ripeto questo si è verificato nel mese di settembre. Ora siamo a fine febbraio, la situazione sembra andare migliorando. I casi di contagio sembrano diminuire ogni giorno e quindi credo, e ritengo anche che sia giusto, rivedere tale decisione”. La dirigente scolastica del Liceo Da Procida di Salerno, dunque è favorevole alla concessione d’uso della palestra della sua scuola, soprattutto per il bene dei giovani atleti… “Questi ragazzi in due anni sono stati privati di tante cose. Ora devono tornare alla normalità. Ovviamente con le giuste precauzioni. Noi come scuola, sicuramente nel prossimo consiglio d’istituto, rivedremo la decisione presa ad inizio anno, però non spetta a noi la decisione finale”. E sulla decisione finale, che come detto spetta all’Ente Provincia, la preside Giannantonio precisa infatti che… “Se dall’ufficio preposto, anche domani mattina, ci viene detto che la palestra della scuola viene affidata per alcuni giorni, in fascia oraria pomeridiana, ad una società sportiva, noi ne prenderemo atto e non ci opporremo, ci mancherebbe altro. Come ho detto, sono favorevole al ritorno alla normalità. Tutto quello che è successo, ora deve essere messo alle spalle e i ragazzi meritano di fare sport”.

