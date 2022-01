Anna e Sergio morti per il covid a pochi giorni l’uno dall’altro

di Erika Noschese

Muoiono a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, entrambi positivi al covid. Ennesima tragedia nei giorni scorsi a Pastena, zona orientale della città capoluogo. Anna e Sergio, lei 50 anni e lui 56, sono risultati entrambi positivi al covid. Non erano vaccinati ma non perché no vax, bensì per i loro problemi di salute che hanno impedito ad entrambi di farsi iniettare la dose di vaccino. Lo scorso 4 gennaio Anna ha scoperto di essere positiva al Covid, pochi giorni dopo il marito. Le condizioni di salute della 50enne si sono presto aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. La donna è stata intubata presso il reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Argona ma dopo due giorni è deceduta; il marito, invece, sembrava essere paucisintomatico ma, a causa della polmonite, anche per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale dove è spirato nella giornata di mercoledì, a meno di una settimana dal decesso della moglie che, in questi anni, ha accudito con amore e dedizione. “Anche mio zio Sergio non ce l’ha fatta morendo di Covid pochi giorni dopo sua moglie. Due morti evitabili, lui, senza particolari patologie, nemmeno fumatore. Avevo pregato loro di vaccinarsi perché prevedevo il pericolo ma avevano paura, di cosa precisamente non si è capito … vi assicuro che è tragico ascoltare i vocali di chi sta per morire, come se stesse annegando, soffocato da questo nemico invisibile, quando in realtà poteva salvarsi vaccinandosi”, ha raccontato sui social il nipote Davide, distrutto dal dolore. E poi la conclusione: “Sono molto amareggiato ma spero che questa testimonianza serva per permettere a chi ha ancora dubbi di vaccinarsi”, ha scritto ancora Davide.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia