Andria: «Così come sono rappresentate le cose sembrano improbabili»

«Francamente, non me ne ricordo. Non credo siano stati disposti dal tribunale allontanamenti sulla base di semplici rappresentazioni da parte dei servizi del territorio. Il tribunale per i minorenni, in genere, dovrebbe intervenire per verificare la fondatezza di queste situazione e poi eventualmente provvedere ma dovrebbe farlo creando un contraddittorio fra le parti, sentendo i genitori. Si tratta di provvedimenti che rappresentano una limitazione, una compressione della responsabilità genitoriale che non è che possono avvenire senza sentire le parti interessate, con l’assistenza di un difensore se essi hanno un difensore».

Per come sono stati raccontati i fatti crede che il tribunale di Salerno – così come gli altri a livello nazionale coinvolti – possano avere qualche responsabilità?

«Non credo proprio, non mi risulta. Non so i casi relativi a Salerno, dovrei conoscere ogni singolo caso. Non posso ricordare a memoria casi di molti anni fa ma, in linea generale, il caso va approfondito, valutato e se ci sono responsabilità ovviamente ci saranno le dovute conseguenze ma non credo che le cose siano andate proprio così come sono state rappresentate perchè torno a ripetere normalmente, almeno per quanto riguarda il tribunale di Salerno, tutti gli eventuali allontanamenti sono stati preceduti o accompagnati, a seconda dei casi, da una attività istruttoria e civile che ha messo le parti interessante in condizioni di rappresentare le proprie ragioni, specie i genitori. Ci sono provvedimenti giudiziari che poi saranno stati impugnati, confermati o riformati».