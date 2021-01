Andrea Cioffi presenta un’interrogazione “Unica Regione che non ha riaperto le scuole”

Un gruppo di senatori, fra i quali il salernitano Andrea Cioffi ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione in senato in merito alla questione della chiusura delle scuoe in Campania. Nell’interrogazione i senatori fanno riferimento al fatto che la Regione Campania è l’unica regione d’Italia, e presumibilmente anche d’Europa, a non aver, di fatto, riaperto le scuole da marzo, con particolare riferimento alle scuole dell’infanzia e alla scuola primaria. In data 14 settembre 2020 tutti gli studenti italiani delle altre regioni sono tornati a scuola. Tutti esclusi i campani. Situazione che resterà immutata, in quanto il Presidente De Luca ha comunicato la volontà della Giunta di tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado anche dopo il 7 gennaio 2021.

