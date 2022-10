Andrea Cincione: “Yoga, non è solo una disciplina spirituale”

Di Andrea Orza

Il giovane Maestro Andrea Cincione risponde alle tre domande più frequenti sullo yoga e più in generale sulle discipline orientali.

Come lo yoga può cambiare la tua vita?

“Premetto che lo yoga non è solo una disciplina spirituale, c’è molto altro. Questo chiarimento vuole spronare i più cinici che ritengono lo yoga un’opzione new age per “freakkettoni”. L’etimologia della parola sanscrita rinvia al concetto di unione, come condizione di legame tra l’interiorità e l’ambiente. L’ansia ipermoderna, la velocità dell’informazione lascia poco spazio alla meditazione, lo yoga aiuta l’organismo a rilassarsi e a riconnettersi alla dimensione presente. L’essenza dello yoga è la contemplazione distaccata e transitoria dei pensieri, sia che questi siano positivi sia che prendano una piega disastrosa. In questo lo yoga fornisce degli strumenti per riallineare le priorità individuali nonostante le continue pretese del mondo contemporaneo. Per rispondere alla domanda senza creare illusioni, forse sarebbe meglio dire che lo yoga cambia la vita nella misura in cui si è disposti a cambiare i giudizi personali per avvicinarsi alla verità. Ma volendoci tenere alla larga da qualsivoglia ipotesi escatologica, questa disciplina migliora efficacemente l’intero organismo.”

Quali servizi può offrire un esperto del tuo settore?

“Esistono diverse specializzazioni nel settore, in ambito lavorativo è richiesto un diploma che attesti anzitutto una competenza tecnica. Si potrebbe dire che un esperto di discipline orientali si trovi a metà tra un fisioterapista ed un endocrinologo, in quando si sfruttano sia tecniche di manipolazione che conoscenze strutturali che si rifanno a studi millenari. Anni fa, quando scelsi che avrei voluto approfondire la mia indagine, decisi che sarebbe stato meglio farmi istruire lì dove sono nate queste pratiche. Così in India e in Thailandia ho frequentato seminari di ogni tipo e sono diventato un Maestro ma c’è ancora tanto da imparare. Per adesso, i servizi più richiesti dai miei clienti sono lezioni di yoga, fatte su misura, massaggi thailandesi con thai wood e ayurvedici, la digitopressione e la pranoterapia. Va da sé che ad ognuno è riservato un servizio diverso a seconda delle esigenze. Al momento, è possibile contattarmi tramite canali social su Instagram @its.cincio.”

Quali strutture salernitane potrebbero supportare la tua disciplina?

“In molte città d’Italia, lo yoga ha già preso piede, diventando a tutti gli effetti parte di uno stile di vita che migliora la consapevolezza. Qui a Salerno potrebbero essere sfruttati meglio gli spazi. Le proposte per la stagione estiva sono diverse e tutte a portata di mano, dai parchi alle spiagge del litorale. Per altri versi, il potenziale terapeutico della mia disciplina può essere incluso nelle strutture ospedaliere, per rinvigorire il corpo durante la riabilitazione; anche nelle carceri o più in generale, i programmi per pazienti tossicodipendenti potrebbero giovare di un supporto yogico. Salerno ha vissuto gli anni d’oro dell’associazionismo sportivo giovanile oggi si può optare per un recupero di valori più sani, inserendo anche lo studio delle pratiche orientali. Centri di aggregazione sportiva possono mettere a disposizione uno spazio che curi la mente degli atleti. Sarebbe un passo avanti che in altri Paesi europei hanno già compiuto molto tempo fa.”

