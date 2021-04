Ancora polemica sulla Salerno Pulita, il centro storico non è pulito da diversi giorni

di Erika Noschese

Ancora problemi di spazzamento al centro storico cittadino. A denunciarlo, ancora una volta, i membri del comitato territoriale. Per il comitato, infatti, lo spazzamento non verrebbe effettuato da tempo, non solo al centro storico ma anche di diverse altre zone. Inoltre, molti cittadini lamentano la presenza di buste dell’indifferenziato lasciate ovunque. Una problematica che va avanti ormai da diverso tempo e la mancanza di un manager alla guida della Salerno Pulita sembra complicare ancora di più le cose. Il post Ferraro, infatti, sembra non esserci ancora. Come dichiarato anche dall’assessore Angelo Caramanno attraverso queste colonne, bisogna puntare più sulle qualità che sul nome, smentendo anche l’ipotesi di un ritorno di Sardone. Il Comune sembra però intenzionato a procedere nella direzione di affidamento ad una società pubblica e non privata, come ipotizzato più volte in questi ultimi giorni.

