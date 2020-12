Ancora disagi alla succursale dell’ufficio postale di Matierno, in via degli Etruschi

Il disagio è di casa alla succursale delle Poste di Matierno. Ancora una volta. Continua il disservizio con gli sportelli in sostanza dimezzati nella succursale di via degli Etruschi. Non che ve ne siano tanti, appena due, per un’agenzia che è fra le più frequentate dei rioni collinari di Salerno. Fatto sta che gli utenti, questa volta in numero minore, sono stati costretti ad attendere, con non poca pazienza, il proprio turno praticamente all’addiaccio e sotto la pioggia. L’alternativa è creare piccoli assembramenti, per cercare di ripararsi dalla pioggia, perché l’ubicazione dell’agenzia postale non è che permetta di fare fila ordinate e nel pieno rispetto dell’emergenza covid.

