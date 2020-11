Anche nel salernitano crescono gli sbattezzati

di Monica De Santis

Un po’ di anni fa, i cittadini italiani che si trasferivano per motivi lavorativi in Germani chiedevano alla Chiesa di essere sbattezzati, per evitare di pagare le elevate tasse con in terra tedesca si era obbligati a versare per la Chiesa Cattolica. Oggi il fenomeno dello sbattezzo però si è esteso e si sta estendendo sempre di più. Sono diversi infatti i gruppi nati su Facebook dove si spiega e si aiutano le persone a chiedere alla Chiesa di essere sbattezzati.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia