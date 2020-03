Anche la politica si ferma, Bastolla rinuncia alla presentazione della candidatura

Annullata la conferenza stampa di presentazione, grande vicinanza ai cittadini, un accorato appello alla calma ed al rispetto delle regole. Enrico Bastolla, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma a Cava de’ Tirreni annuncia il rinvio della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura, originariamente programmata per sabato 14 marzo, alle ore 10.30. Bastolla avrebbe voluto ufficializzare la sua candidatura a sindaco, illustrare le sue linee programmatiche e presentare la lista civica “Liberi di…”, che lo sosterrà nella sua “corsa” al Palazzo di Città metelliano. Uno deipunti cardine del programma elettorale di Enrico Bastolla è rappresentato dal progetto di “salute pubblica” di Città. Ebbene, ora è fondamentale perseguire l’obiettivo della “salute personale” di ogni cittadino, condizione indispensabile per la “salute collettiva”. Da qui il forte invito del candidato sindaco

Bastolla a tutti i cavesi, e non solo, di seguire scrupolosamente le linee guida dettate dal Ministero della Salute e dalle autorità nazionali e locali. Niente panico, ma rispetto delle regole e del prossimo: solo così si potrà superare, auspicabilmente in tempi brevi, questa terribile emergenza”.

