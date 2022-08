Anche la Chechile lascia il Pd

di Erika Noschese

La decisione di Federico Conte di rinunciare alla candidatura al Senato ha aperto la danza degli addii all’interno del Partito Democratico. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello di Rosaria Chechile che proprio nella giornata di ieri ha annunciato la sua intenzione di lasciare i dem. “C’è un momento in cui le scelte vanno fatte con chiarezza, per il rispetto di chi ti sta accanto, soprattutto in famiglia e nel lavoro – ha dichiarato la dirigente – E’ per questa ragione che ho deciso di lasciare il percorso politico che avevo iniziato all’interno del Partito Democratico senza abbandonare quanti hanno creduto nelle battaglie per i diritti dei più fragili che hanno contraddistinto la mia azione”. La Checile non chiarisce i motivi della scelta ma evidenzia la buona riuscita delle candidature messe in campo, per quanto riguarda la provincia: “Per quanto riguarda le imminenti elezioni politiche, il partito democratico di Salerno ha individuato le migliori energie che sapranno interpretare al meglio, a Roma e sul territorio, le linee programmatiche nazionali – ha aggiunto – Quanto a me, con la disciplina e la serietà che mi sono proprie, sostengo convintamente le scelte effettuate dai vertici del Pd e auguro un grande in bocca al lupo a Piero De Luca, capolista a Salerno e Avellino, e a tutte le compagne e i compagni di partito che sono impegnati in questa complessa tornata elettorale. Buona campagna elettorale a tutti. Viva il Partito Democratico”.

