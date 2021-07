“Amorosi omicidi” per Teatrando al Quadriportico

di Erika Noschese

Terza settimana di teatro al Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno. Terza settimana con altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna “Teatrando al Quadriportico”, organizzata dall’associazione Planum Montis e della compagnia teatrale ‘E Sceppacentrella, giunta all’undicesima edizione, tutti ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione. Il primo appuntamento, di questa settimana è in programma per domani, giovedì 22 luglio, con la compagnia “La proposta” di Altavilla Silentina che proporrà “Amorosi Omicidi”, commedia esilarante scritta e diretta da Alfredo Crisci e con la partecipazione di Umberto Anaclerico. L’intera ossatura di questo spettacolo frizzante, scoppiettante, dinamico ed esilarante dal titolo “Amorosi omicidi” è costituita da un meccanismo ben oleato che si regge su ritmi altissimi che rendono sincroni le azioni con le parole dei tre protagonisti. Fagocitati da questo meccanismo, questi ultimi si troveranno a doversi muovere allo stesso ritmo dei dialoghi fulminanti e paradossali rendendosi comicamente irrazionali, tristemente maldestri ed improbabili esecutori di omicidi rischiando a loro volta di subirli. La fanno da padrona scene spassosissime, gag a tutto spiano con vago richiamo al teatro dell’assurdo strizzando anche l’occhio alla commedia all’ italiana. La storia prende spunto da uno sbilenco triangolo amoroso tra Michele, Maddalena e Giacomo e si svolge interamente nella stessa camera dell’ hotel Duomo a Napoli. Michele brillante, bizzarro, scaltro e superficiale; Giacomo, metodico e compassato ed infine Maddalena svampita, un po’ tocca e senza acume intellettivo. Maddalena è sposata con Giacomo ma intrattiene una relazione col suo ginecologo, l’affascinante dottore Esposto. La routine e l’insopportabile “normalità” del marito indurranno la donna e il suo amante a complottare contro Giacomo, ma inevitabilmente dal pensiero criminale ne nascerà un successivo e poi un altro ancora, finchè i tre non si accorgeranno di essere legati indissolubilmente. Michele brillante, bizzarro, scaltro e superficiale; Giacomo, metodico e compassato ed infine Maddalena svampita, un po’ tocca e senza acume intellettivo. Maddalena è sposata con Giacomo ma intrattiene una relazione col suo ginecologo, l’affascinante dottore Esposto. La routine e l’insopportabile “normalità” del marito indurranno la donna e il suo amante a complottare contro Giacomo, ma inevitabilmente dal pensiero criminale ne nascerà un successivo e poi un altro ancora, finchè i tre non si accorgeranno di essere legati indissolubilmente. Si prosegue poi Venerdì 23 luglio di scena la compagnia “Stabile di Bellizzi” con lo spettacolo dal titolo “Avanspettacolo”, scritto e diretto da Antonio e Maria Sannino. Sabato 24 luglio sarà la volta della compagnia “Quelli che… il Teatro” di Napoli saranno invece i protagonisti dello spettacolo “A.A.A. Avviato ristorante cedesi”, commedia scritta e diretta da Marco Lanzuise. Ed infine domenica 25 luglio la compagnia “La Quercia” di Salerno, presenta “Giulietto e Romea” di Gino Cogliandro per la regia di Anna Aurelio e Fabrizio Avallone. La rassegna proseguirà fino al prossimo primo agosto. Come detto, tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ma con obbligo di prenotazione, per ogni singolo spettacolo, chiamando al numero 3477645601.

