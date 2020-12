“Amministrazione Napoli? Da bocciare Dovrebbero capirlo anche i cittadini”

di Erika Noschese

“Amministrazione Napoli? Assolutamente bocciata e dovrebbe essere bocciata anche dai cittadini”. Non usa mezzi termini Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università degli Studi di Salerno, dirigente della Lega e responsabile del dipartimento Università della Lega, a livello nazionale. Ancora polemiche sulla sanità campana, nella giornata di martedì la visita dei Nas agli ospedali modulari… “Sì, i nodi vengono al pettine. Abbiamo tenuto tutto sotto controllo in questi mesi, da parte del governatore che più che preoccuparsi di programmare questa seconda ondata si è preoccupato di organizzare le sue 15 liste e i risultati si sono visti: non appena si sono svolte le elezioni è cominciata l’emergenza Covid in Campania. Oramai, il governatore è in guerra con tutti, con il governo nazionale, non passa giorno che non litighi con gli esponenti del governo che appartengono al suo stesso partito e che sostiene; è in guerra con l’opposizione nazionale e regionale; con gli organi di comunicazione nazionale, di diversa estrazione: da Selvaggia Lucarelli a Giletti le querele si sprecano.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia