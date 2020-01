Amministratore di condominio, una professione sempre più quotata

Se un tempo fare l’amministratore di condominio era considerato un secondo lavoro per arrotondare o, addirittura, la gestione dell’edificio veniva affidata ad uno degli inquilini a rotazione, oggi le cose sono ben diverse.

A seguito della Riforma del condominio del 2012, si è resa fondamentale la necessità di padroneggiare delle competenze specifiche e diversificate relative all’ambito della gestione condominiale, dai contratti alle leggi sulla privacy, fino al controllo del bilancio

Questa esigenza ha spinto verso un maggiore interesse per questa figura professionale, interessando molti giovani under 30 che, solitamente dopo un percorso accademico in economia o giurisprudenza, scelgono di specializzarsi nel settore, anche forti di competenze in materie che si rivelano assai utili per il lavoro di amministratore di condominio.

Oltre alle nuove leve, resta forte la presenza degli amministratori di condominio ragionieri o geometri di professione o di formazione, figure tradizionalmente legate all’ambito della gestione condominiale. A questi si aggiungono altresì avvocati ed architetti, tutte professioni che per ambito di competenze possono ben specializzarsi in un settore divenuto ormai assai complesso, affrontando le sfide e le urgenze che questo lavoro richiede costantemente.

Dunque, dimenticato il fenomeno di improvvisazione tipico dei decenni passati, l’amministratore di condominio diventa sempre più una figura professionale dove occorrono competenze specifiche, in termini di leggi e fiscalità condominiale, tecnica e comunicazione.

Com’è facile immaginare, la gestione di uno o più condomini, specie quelli di grandi dimensioni, porta a specifiche necessità da parte del professionista, che deve poter monitorare le varie situazioni in maniera precisa e puntuale, non dimenticando scadenze, solleciti e avendo ogni documento a portata di mano. In questo frangente, risulta fondamentale l’ausilio di un software per la gestione del condominio online come quello proposto da Danea, Domustudio Cloud.

Si tratta di un programma pensato per facilitare l’attività lavorativa (e la vita) degli amministratori di condominio e degli studi professionali che si occupano della gestione condominiale, proponendo un’interfaccia semplice ed intuitiva, con la possibilità di collegarsi ad esso in ogni momento e con qualunque dispositivo o sistema operativo si utilizzi. Per chi, invece, si trova nella condizione di dover lavorare in assenza di connessione, Domustudio Cloud propone un interessante plus, ovvero la possibilità di poter gestire l’assemblea offline e poi sincronizzare i dati con il cloud.

In questo modo, così come capita spesso, anche se l’assemblea condominiale si tiene in un luogo dove non vi è una connessione internet, non si avrà nessun intoppo nella gestione e nel caricamento dei dati, semplificando e riducendo il lavoro dell’amministratore.

