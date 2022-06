Amministrative, la Campania regione con il record di affluenza: a Salerno il 65.85%

E’ la Campania la regione nella quale si è registrata la più alta affluenza per le elezioni amministrative: 64,69% il dato definitivo dell’affluenza media negli 89 comuni campani chiamati al voto per eleggere sindaco e Consiglio comunale. Un dato fortemente contrastante con quello dell’affluenza ai seggi per i 5 referendum sulla giustizia, che in Campania si è fermata all’11,43% (a Napoli appena l’8,48%). Il comune campano con la più alta affluenza alle amministrative è Visciano, in provincia di Napoli, con l’83,31%, l’affluenza più bassa si è registrata a Gallo Matese (Caserta), 20,37%, nonostante la presenza di ben 8 candidati alla carica di sindaco per una popolazione di appena 648 abitanti. La provincia con l’affluenza media più alta è quella di Salerno (65,85%), seguita da Avellino (65,78%), Caserta (65,29%), Napoli (64,43%) e Benevento (55,28%). Il dato dell’affluenza ha permesso a 7 candidati sindaci di essere praticamente certi dell’elezione: si tratta dei comuni sotto i 15mila abitanti nei quali si è presentato un unico candidato sindaco e un’unica lista di candidati al Consiglio comunale, per i quali la norma prevede che sia sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori e i voti validi all’unica lista ammessa non siano inferiori al 50% dei votanti. In attesa della verifica della seconda condizione, che appare poco più che una formalità (lo spoglio inizierà oggi alle 14), possono già festeggiare: Nunziante Picariello a Capriglia Irpina (Avellino), Angelo Antonio Lanza a Flumeri (Avellino), Stanislao Supino a Vairano Patenora (Caserta), Anna Amendola a Lettere (Napoli), Giancarlo Guercio a Buonabitacolo (Salerno), Giorgio Ruggiero a Cicerale (Salerno) e Donato Pica a Sant’Arsenio (Salerno).

