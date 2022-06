Amministrative e referendum, affluenza al voto

Urne aperte fino alle 23, oggi, per il referendum Giustizia e, in 33 comuni della provincia di Salerno, per le amministrative.

L’affluenza alle 12 era bassa:

Agropoli 24,10,

Albanella 19,54

Altavilla Silentina 3,22

Aquara 1,96

Ascea 2,90

Atena Lucana 3,12

Auletta 3,36

Battipaglia 3,83

Bellosguardo 2,60

Buccino 20,14

Buonabitacolo 18,80

Caggiano 2,63

Camerota 13,95

Campagna 2,76

Campora 5,00

Capaccio Paestum 2,84

Casal Velino 3,26

Casalbuono 1,56

Casaletto Spartano 3,32

Caselle in Pittari 2,89

Castel San Lorenzo 2,81

Castelcivita 2,68

Castellabate 2,64

Castelnuovo Cilento 2,62

Celle di Bulgheria 2,24

Centola 16,26

Ceraso 2,00

Cicerale 19,74

Colliano 20,16

Controne 4,10

Contursi Terme 2,95

Corleto Monforte 3,09

Cuccaro Vetere 2,19

Eboli 3,07

Felitto 2,87

Gioi 3,57

Giungano 3,31

Ispani 3,50

Laureana Cilento 4,78

Laurino 2,94

Laurito 15,59

Moio della Civitella 2,97

Montano Antilia 2,19

Monte San Giacomo 3,37

Montecorice 16,35

Monteforte Cilento 2,30

Montesano S/M 2,05

Morigerati 3,36

Novi Velia 2,95

Ogliastro Cilento 4,28

Oliveto Citra 2,39

Omignano 3,57

Ottati 3,25

Padula 2,55

Palomonte 21,25

Perdifumo 2,36

Perito 3,11

Pertosa 2,52

Petina 17,94

Piaggine 13,80

Pisciotta 15,63

Polla 2,39

Pollica 4,29

Postiglione 2,71

Prignano Cilento 25,79

Roccadaspide 2,59

Roccagloriosa 3,32

Rofrano 3,18

Romagnano al Monte 7,67

Roscigno 14,37

Rutino 18,98

Sacco 14,64

Sala Consilina 2,35

Salento 3,32

Salvitelle 5,23

San Giovanni a Piro 2,98

San Gregorio Magno 2,45

San Mauro Cilento 3,85

San Pietro al Tanagro 3,73

San Rufo 2,60

Sant’Angelo a Fasanella 2,11

Sant’Arsenio 20,95

Santa Marina 3,51

Sanza 22,73

Sapri 19,83

Sassano 2,30

Serre 25,28

Sessa Cilento 4,31

Sicignano degli Alburni 3,81

Stella Cilento 25,92

Stio 14,58

Teggiano 2,66

Torchiara 3,80

Torraca 3,94

Torre Orsaia 2,81

Tortorella 1,99

Trentinara 2,37

Valle dell’Angelo 5,37

Vallo della Lucania 4,51

Vibonati 4,08

