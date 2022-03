Amministrative Agropoli, per il centrosinistra spunta l’ipotesi primarie

di Arturo Calabrese

Ad Agropoli sale sempre più la tensione per le amministrative di primavera. Le novità delle ultime ore

hanno fatto emergere una spaccatura in seno al centrosinistra che non è riuscito a trovare la quadra. I tre

aspiranti candidati a sindaco, sostenuti da varie liste civiche e da simboli di partito, si sono incontrati nella

serata di giovedì, ma dal tavolo non è uscito un nome condiviso. Partito Democratico, Partito Socialista

Italiano, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e civiche varie non hanno trovato un punto d’accordo e hanno

deciso di puntare sulla via maestra che porta alle primarie: il popolo deciderà chi tra Emidio Cianciola,

Adamo Coppola e Elvira Serra guiderà la coalizione. Doveroso a questo punto fare ordine, andando a

delineare, in rigoroso ordine alfabetico, i tre profili. Emidio Cianciola, medico, è stato candidato cinque anni

fa a sostegno dell’attuale sindaco. Furono bene 792 le preferenze portate a casa, un risultato

importantissimo che però non gli permise di essere nominato assessore. Fu questo un primo inizio di

incrinatura dei rapporti. I dissapori sono continuati e sono addirittura aumentati fin quando, nel febbraio

del 2019, il consigliere ha rassegnato le sue dimissioni. I rapporti tra Cianciola e la sua ex amministrazione

non sono mai migliorati, tant’è che alla vigilia del tavolo era dato come possibile guida della coalizione degli

anti-Coppola. Oggi, però, l’ex consigliere si siede a quel tavolo, rivendicando la sua forza elettorale, la

fiducia che la popolazione potrebbe riporre in lui e la possibilità di creare varie liste con le quali presentarsi

ai nastri di partenza. Ad appoggiarlo è il Partito Socialista Italiano con eccellenti nomi agropolesi a fare da

sostenitori. Un altro posto del famoso tavolo era occupato dal sindaco uscente. Adamo Coppola chiude

cinque anni di amministrazione molto difficili sotto vari punti di vista. Oltre all’emergenza sanitaria dovuta

alla pandemia da Covid-19, ha affrontati vari problemi legati alla città e alla difficile eredità di dieci di

amministrazione Alfieri. Diverse le opere compiute e le iniziative importanti portate a termine, ma di

questo la popolazione non può avere contezza a causa di un ufficio stampa poco adatto al prestigioso ruolo

ricoperto e più intenzionato a fare la guerra ai giornali, rei di chissà quale grave peccato, che parlare di

quanto fatto. Un handicap del quale il sindaco si è accorto e il cambio di marcia dell’ultimo periodo è molto

evidente grazie all’apporto di professionisti della comunicazione al servizio della comunità e non impegnati

a soddisfare il proprio sconfinato ego. Il “nuovo” Coppola ha dunque guadagnato punti e appianato le

divergenze con la stampa in primis e con la cittadinanza poi. Delfino dell’uscente Alfieri, Coppola cinque

anni fa ha ottenuto un importante successo elettorale sbaragliando la concorrenza e alla luce di quel

risultato, pochi mesi fa ha avuto il placet alla candidatura da parte del locale Partito Democratico. Al

momento, ha con lui tre liste con una quarta in costruzione. Terza ed ultima, seguendo lo schema

dell’alfabeto, è Elvira Serra, anch’ella dottoressa. Prima eletta con una larga maggioranza nel 2017 nella

lista del Pd, è stata nominata vicesindaco. Dopo circa due anni, l’idillio termina quando, in aperta rottura

con l’amministrazione sulla questione ospedale, prende un suo corso su tale tema e il sindaco le revoca

l’incarico. Da questo momento, l’ormai ex vicesindaco comincia una vera e propria crociata contro l’ente

comunale e la Regione, colpevoli di non aver fatto abbastanza per la riapertura del nosocomio. La crociata,

però, è terminata quando la stessa si è candidata a sostegno di Vincenzo De Luca alle regionali del 2020

nella lista di Italia Viva. Oggi, si dice pronta a rappresentare il centrosinistra, ancora una volta sostenuta dal

partito di Matteo Renzi. I tre si sfideranno delle urne e a decidere chi sarà il candidato della coalizione sarà

il popolo. I tempi, però, stringono: la data delle amministrative dovrebbe essere fissata per la fine di maggio

e quindi presumibilmente domenica 29 e lunedì 30. Le liste devono essere ufficialmente presentare entro le

ore 12.00 di sabato 30 aprile. Per quella data, i giochi devono essere fatti e quindi le primarie si dovranno

tenere almeno un mese prima. Ciò vuol dire che i cittadini agropolesi tutti, senza distinzione di elettori di

centrosinistra, centrodestra o non collocati politicamente, saranno chiamati alle urne o domenica 27 marzo

o domenica 3 aprile. Pochi giorni ci dividono dalla data decisiva e i partiti dovranno adeguarsi di

conseguenza. In ogni caso, il tavolo delle trattative sarà nuovamente istituito lunedì e non sono esclusi colpi

di scena dell’ultimo minuto. Si possono prevedere accordi che portano al passo indietro di uno dei candidati o l’allargamento ad altre realtà politiche che possano andare ad aumentare i sostenitori di questo o di quel

pretendente. Tanto è già successo, ma tutto può ancora succedere.

