Amministrative 2021, “Siamo pronti ad patto civico”

Il Movimento 5 Stelle è pronto a scaldare i motori in vista delle prossime elezioni amministrative. A confermarlo è il parlamentare Nicola Provenza: “Non c’è il nome del candidato sindaco ma c’è un’idea, che rappresenta un progetto condiviso che è tutto sommato una necessità di fare su Salerno un patto civico che sia nelle condizioni di aggregare quante più forze possibili sia di comitati di aree che in questa città hanno sempre svolto un ruolo di attivismo ma anche un ruolo culturale – ha dichiarato il deputato salernitano – “Salerno in questo momento ha bisogno di una aggregazione di questo tipo.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia