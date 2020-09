Amministrative 2020 – San Valentino Torio

Michele Strianese

Felice Luminello

San Valentino Torio è pronto a ritornare al voto per eleggere il nuovo sindaco e, di conseguenza, il nuovo consiglio comunale. Due gli sfidanti, il sindaco uscente Michele Strianese, in cerca di una riconferma, con la lista Insieme per San Valentino Torio con Michele Strianese sindaco e Felice Luminello con la lista Idea comune. Quest’ultimo può contare sul pieno sostegno di Valentino De Vivo: il giovane medico, sostenuto dalla lista Futura Alternativa Popola, a poche ore dalla presentazione delle liste ha deciso di non prendere parte alla competizione elettorale e di sostenere la candidatura di Luminello proprio per provare a sottrarre la fascia tricolore al sindaco uscente, attuale presidente della Provincia. Quella che si è tenuta nella città degli innamorati è stata una campagna elettorale scandita da accuse reciproche, promesse agli elettori e – per il primo cittadino uscente – l’occasione di fare il punto della situazione sugli interventi portati a termine in cinque anni di amministrazione. Ora, la parola passa agli elettori che dovranno scegliere se dare continuità alla attuale amministrazione ho rinnovare il tutto con l’elezione di Luminello.

