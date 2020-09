Amministrative 2020 – Cava de’ Tirreni

Vincenzo SERVALLI

Davide TREZZA

Marcello MUROLO

Giuseppe BENEVENTO

Umberto FERRIGNO

Enrico BASTOLLA

Umberto FERRIGNO

Luigi PETRONE

Davide Trezza, Marcello Murolo, Giuseppe Benevento, Umberto Ferrigno Enrico Bastolla, Umberto Ferrigno, Luigi Petrone: sono i nomi dei candidati alla carica di sindaco che, a Cava de’ Tirreni proveranno a sfilare la fascia tricolore al primo cittadino uscente, in cerca di una riconferma, Vincenzo Servalli. Quest’ultimo, infatti, è ricandidato con 7 liste a suo sostegno: Pd per Servalli, lista Insieme per Servalli, Psi, Unione Popolare, lista Cava Avanti, Amiamo Cava, Cava ci appartiene. La vera curiosità di questa campagna elettorale è Luigi Petrone, meglio conosciuto come Fra Gigino. Dopo aver abbandonato la vita religiosa, Petrona ha scelto di buttarsi nel mondo della politica, candidandosi a sindaco con la lista civica La Fratellanza che ricorda, e ripercorre, i vecchi tempi e quella vita che lui stesso ha scelto di abbandonare. Davide Trezza ci riprova, invece, con Potere al Popolo mentre Marcello Murolo, civico, sintesi di tutto il centro destra che prova a conquistare la fascia tricolore con il sostegno delle liste Siamo Cavesi, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Lega. Tra i candidati spicca anche Giuseppe Benevento, in campo con il Movimento 5 Stelle; Umberto Ferrigno con la civica Identità e Tradizione ed Enrico Bastolla con le liste Liberi di e Cava per Cava.

