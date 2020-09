Amministrative 2020 – Angri

Cosimo Ferraioli

Pasquale Mauri

Alberto Milo

Eugenio Lato

Giuseppe Iozzino

Sono 5 i candidati alla carica di sindaco nel comune di Angri. Il primo cittadino uscente prova a tenersi la poltrona e la fascia tricolore con ben cinque liste a suo sostegno: Cosimo Ferraioli sindaco, Grande Angri, Noi con Cosimo sindaco, Scuola al Centro, Uniti per Angri. L’ex sindaco, sconfitto proprio da Ferraioli, ci riprova di nuovo. Pasquale Mauri Alberto Milo Giuseppe Iozzino Eugenio Lato Per lui la scommessa è ripassare, con la sua squadra in maggioranza, alla guida del Comune. Le liste a suo sostegno sono: Pasquale Mauri sindaco, Angri Rinasce, Battiti per Angri, Partito Democratico, Progressisti Angresi e Riformisti Angri. Tra le new entry spiccano, come candidato sindaco, Alberto Milo con la lista Alberto Milo sindaco, Popolari Angresi, Generazione Futuro Riformisti per Angri e Fratelli di Angri; Eugenio Lato con la civica Fronte Civile. Anche ad Angri scende in campo il MoVimento 5 Stelle che punta tutto sul candidato alla carica di primo cittadino Giuseppe Iozzino.

