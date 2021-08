Amichevole con il Palermo, i granata vincono 2 a 1

Nell’amichevole disputata a San Gregorio Magno che ha ospitato il ritiro dei rosanero i granata si impongono per 2 a 1. Dopo un palo colpito da D’Andrea al 4′ minuto al 17esimo Kristoffersen porta in vantaggio la Salernitana: bella triangolazione tra Capezzi e Schiavone, cross rasoterra per Kristoffersen che insacca a porta vuota dopo il primo tiro parato dal portiere.

Girandola di cambi nella ripresa. Al 65esimo gran lancio di Obi, Coulibaly da solo davanti al portiere insacca per il 2-0.

Il Palermo non ci sta ed accorcia su rigore concesso da Robilotta per fallo di Obi su Maute. Sul dischetto va Silipo che spiazza Belec (2-1). La partita si accende.

Nel finale Belec salva la Salernitana su Doda che supera GAleotafiore e pizza il pallone nell’angolino ma il portiere granata e decisivo e devia in angolo.

TABELLINO – PALERMO-SALERNITANA 1-2 (AMICHEVOLE)

PALERMO (4-3-2-1): Massolo (1′ st Pelagotti); Marong, Peretti (1′ st Buttaro), Marconi (1′ st Lancini), Doda; Luperini (17′ st Mauthe), Odjer (1′ st De Rose), Giron (1′ st Accardi); Floriano (1′ st Silipo), Fella (1′ st Corona); Kanoute (18′ st Broh). A disp: Misseri, Almici, Crivello. All: Filippi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan (1′ st Aya), Gyombér (1′ st Strandberg), Jaroszynski (24′ st Sy); Zortea (24′ st Galeotafiore), M. Coulibaly (26′ st Vitale), Schiavone (1′ st Di Tacchio), Capezzi (1′ st Obi), Ruggeri; D’Andrea, Kristoffersen (1′ st Djuric). A disp: Russo, De Matteis. All: Castori

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina (Vitale/Capasso)

Note: Marcatori: 18′ Kristoffersen (S), 21′ st Coulibaly (S), 30′ Silipo (P, rig.); Angoli: 3-2; Ammoniti: Vitale (S), De Rose (P); Recupero: 2′ st

