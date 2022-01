Ambulanza bloccata in via Tasso l’ira dei residenti: “Non è la prima volta”

di Monica De Santis

Il Centro Storico di Salerno, continua a mostrare i suoi difetti. Questi spesso sono causati non tanto dalla conformazione architettonica ma dal comportamento poco civile di alcuni cittadini, che parcheggiando la dove non si può e non si dovrebbe parcheggiare, bloccano il passaggio di alcuni mezzi e tra questi le ambulanze, mezzi di soccorso che servono per assistere e spesso per salvare vite. E così anche nei giorni scorsi la scena si è ripetuta un’ambulanza dell’Humanitas chiamata per un soccorso è rimasta bloccata in via Tasso a causa di macchine parcheggiate in maniera non consona. “Nel centro storico, spesso capita che ambulanze, auto di primo soccorso, pompieri ed altro restano bloccati durante i loro interventi. I punti principali dove queste restano bloccati sono sempre gli stessi Largo Plebiscito e via Tasso. Quello che ci chiediamo è che cosa si aspetta per risolvere questo problema una volta per tutte, ci si aspetta che qualcuno muoia?” A parlare è Dario Renda, del Comitato Territoriale “Salerno Mia”, gruppo molto attivo sui social che si occupa proprio di segnalare ed evidenziare tutte le problematiche che esistono in città, nella speranza che prima o poi qualcuno dai palazzi del potere si preoccupi di trovare soluzioni definitive. “Già nel 2017 un’ambulanza bloccata dalla sosta selvaggia all’inizio di via Monti non è riuscita a prestare soccorso tempestivamente e la donna colpita da malore è morta, con il terribile dubbio che se i soccorsi fossero arrivati per tempo forse si sarebbe potuta salvare. – prosegue ancora Renda – E dal 2016 che comitati, cittadini denunciano e spesso molti consiglieri hanno portato il problema all’attenzione del consiglio ma ad oggi, nulla di fatto, solo promesse dell’assessore di turno, senza mai fare nulla”. E in attesa che qualcuno finalmente prenda in mano la decisione di risolvere queste problematiche che da anni attanagliano il centro storico, i componenti del gruppo social si sono organizzati per domenica 16 gennaio per cercare di dare nuovamente il loro contributo per un nuovo centro storico, con una mattinata in via Dei Canali, dove armati di scope e sacchi si occuperanno della pulizia della strada.

