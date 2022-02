Amandha Fox ha inaugurato il “New Afrodite Club”

Dopo la pausa forzata per il Covid 19 riparte alla grande la stagione degli eventi promossi dalla nuova gestione del New Afrodite Club di Battipaglia. La nuova gestione del New Afrodite ha pensato di rinnovare questa location già esistente in modo da consentire ai propri iscritti di trascorrere delle serate indimenticabili all’insegna della sana trasgressione e del divertimento raffinato. Durante la notte di San Valentino è stata proposta un ospite d’eccezione : la star dell’adult entertainment europeo Amandha Fox nota al grande pubblico come la Venere polacca . La Fox è stata fra le tante cose protagonista di Ciao Darwin 7 (il programma condotto dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti ) nonché del talk show “ le Iene “ sempre in onda sulle reti Mediaset . Ma vi è di più : “ sono venuta al New Afrodite di Battipaglia – ha tenuto a precisare Amandha Fox – per presentare il mio calendario 2022 . Tutti sanno che i miei calendari vengono prodotti per assumere una finalità sociale infatti questa volta mi sono voluta associare alle tante forme di propaganda tese a mantenere alta l’attenzione sulla problematica della XYLELLA .Il calendario edito dal Wellcum Club di Hohenthurn in Austria ( 8 chilometri da Tarvisio ) sta rappresentando un valido strumento mediatico a sostegno degli agricoltori di tutta la Penisola italica ” . Infine ma non per ultimo in consolle abbiamo avuto l’onore di ospitare una nota dj fans della Venere polacca, la quale ha accompagnato il numeroso pubblico intervenuto in un piacevole viaggio tra le sonorità legate alla musica commerciale con un tocco sofisticato anni ’80/90 . C’è tanta attesa per la nuova ripartenza del New Afrodite Club di Battipaglia e siamo certi si concretizzerà in un forte ritorno d’immagine per il territorio campano duramente colpito al cuore da questa maledetta pandemia . Nei prossimi mesi arriveranno altre star dell’adult . Come cantava il grande Lucio Battisti: “ lo scopriremo solo vivendo“.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia